В банках Петербурга резко выросли курсы валют

По данным "Банки.ру", курс доллара дошел до отметки в 200 рублей.

В субботу, 24 июня, в банках Северной столицы подскочили курсы доллара, евро и юаня. Об рассказали на сайте "Банки.ру".

По данным сервиса, курс доллара дошел до отметки в 200 рублей.

АБН сообщает, что в одном из обменников на Лиговском проспекте курс доллара составляет 105 рублей, а курс евро – 112 рублей. Юань стал стоить 13,5 рублей.

Примечательно, что курс, установленный Банком России на сегодняшний день, достиг отметки в 84,1 рубля за доллар и 91,5 рублей за евро.

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