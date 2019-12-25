Эксперт призвал россиян не беспокоиться из-за курса валют

Падение рубля поспособствует котировке акций экспортеров, но ничего трагичного для экономики в этом нет.

Впервые с 14 августа курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей. Однако россиянам не стоит волноваться, заверил экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с телеканалом "360".

Все факторы говорят в пользу укрепления рубля, повышения ключевой ставки и резкого подъема цен на нефть. Думаю, ближе к президентским выборам [курс доллара к рублю] будет [составлять] 80, тут я солидарен с Bloomberg. Но люди не должны особо следить за этим. Александр Разуваев, экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров

Также специалист уточнил, что падение рубля поспособствует котировке акций экспортеров, но ничего трагичного для экономики в этом нет.

Ранее Песков назвал рудиментом прошлого повышенное внимание к курсу доллара.

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