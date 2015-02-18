Рубль на открытии торгов Мосбиржи 13 сентября немного подрос к доллару и евро

При этом доллар оказался на 37,75 копейки выше уровня действующего официального курса.

На Московской бирже в понедельник, 13 сентября, рубль немного вырос к доллару и евро. Так, по итогам первой минуты торгов курс доллара составил 73,1375 рубля.

Отметим, что это на 3,75 копейки меньше, чем предыдущий показатель. Курс евро составил 86,3325 рубля, что на 11,75 копейки меньше, чем предыдущий показатель. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,35 копейки к уровню закрытия 10 сентября, до 79,08 рубля.

Как сообщает "Интерфакс", доллар оказался на 37,75 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 18,47 копейки.

Фото: pixabay