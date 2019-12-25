Причина сбоя неизвестна.

"СПБ Биржа" возобновила торги после технического сбоя. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе организации.

Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 17:28. Настоящим участники торгов вправе отозвать поданные ранее заявки. пресс-служба "СПБ Биржа"

Приостановить торги из-за технического сбоя компании пришлось в 16:29. Однако причину сбоя организация не уточнила.

Ранее мы писали, что "Санкт-Петербургская биржа" сменила наименование на "СПБ Биржа".

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