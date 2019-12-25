"СПБ Биржа" возобновила торги после технического сбоя. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе организации.
Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 17:28. Настоящим участники торгов вправе отозвать поданные ранее заявки.
пресс-служба "СПБ Биржа"
Приостановить торги из-за технического сбоя компании пришлось в 16:29. Однако причину сбоя организация не уточнила.
Ранее мы писали, что "Санкт-Петербургская биржа" сменила наименование на "СПБ Биржа".
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все