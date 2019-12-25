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"СПБ Биржа" возобновила торги после технического сбоя
Сегодня, 19:34
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"СПБ Биржа" возобновила торги после технического сбоя

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Причина сбоя неизвестна.

"СПБ Биржа" возобновила торги после технического сбоя. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе организации. 

Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 17:28. Настоящим участники торгов вправе отозвать поданные ранее заявки.

пресс-служба  "СПБ Биржа"

Приостановить торги из-за технического сбоя компании пришлось в 16:29. Однако причину сбоя организация не уточнила.

Ранее мы писали, что "Санкт-Петербургская биржа" сменила наименование на "СПБ Биржа".

Фото: pexels.com

Теги: сбой, спб биржа, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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