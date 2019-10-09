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"Санкт-Петербургская биржа" сменила наименование на "СПБ Биржа"
Сегодня, 14:29
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"Санкт-Петербургская биржа" сменила наименование на "СПБ Биржа"

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Иные реквизиты не изменились.

Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" сообщило о ребрендинге. Российская компания официально сменила название на "СПБ Биржа", передаёт пресс-служба организации. В пресс-службе добавили, что Общество сменило только название, иные реквизиты не изменились. 

ПАО "СПБ Биржа" – российская биржевая площадка по организации торгов ценными бумагами (акции, еврооблигации, депозитарные расписки) международных компаний, основанная в 1997 году. 

Недавно биржа запустила утреннюю сессию, теперь торги могут идти с раннего утра до поздней ночи. Однако президент НП "РТС", член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов рассказал в интервью "РБК" об интересе площадки проводить круглосуточные торги. 

Фото: pexels.com

Теги: наменование, ребрендинг, спб биржа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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