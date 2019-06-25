Петербургская биржа запустит торги физическим золотом

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) биржа подписала соглашение с Гознаком о совместной организации биржевых торгов стандартными и мерными золотыми слитками.

Старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов сообщил, что до конца текущего года планируется запуск торгов физическим золотом. По его словам, этот финансовый инструмент может привлечь внимание частных инвесторов, передает "Российская газета".

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) биржа подписала соглашение с Гознаком о совместной организации биржевых торгов стандартными и мерными золотыми слитками. Биржа также расширяет сотрудничество с аккредитованным Банком России оператором товарных поставок — специализированным предприятием "Центр поставок и хранения", выступающим депозитарием для хранения драгоценных металлов.

Как подчеркнул Карпов, увеличение объема продаж товаров через биржу способствует повышению прозрачности ценообразования, поскольку государственные органы контролируют и внебиржевые операции, однако организованная торговля помогает участникам рынка точнее оценивать цены.

Ранее мы сообщили о том, что СПБ Биржа расширит список ценных бумаг.

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