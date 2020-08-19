Петербургская биржа сообщила об интересе к круглосуточным торгам

Ранее биржа ввела утреннюю сессию.

Президент НП "РТС", член совета директоров Санкт-Петербургской биржи Роман Горюнов рассказал в интервью "РБК" об интересе площадки проводить круглосуточные торги. С участниками рынка идет обсуждение. Ранее биржа запустила утреннюю сессию, теперь торги могут идти с раннего утра до поздней ночи.

По словам Горюнова, чтобы перейти на такой формат, требуется время на подготовку, перестройку своих технологических решений. Он напомнил, что изначально технологичеcкие возможности участников не предполагали круглосуточную торговлю. По мнению специалиста, биржа может дать возможность торговать жителям России в удобное для них время, учитывая обилие часовых поясов.

Утренняя торговая сессия была запущена 1 марта и длится с 7 до 10 утра по Москве.

Ранее мы писали, что Мосбиржа запустит торговлю иностранными акциями в валюте.

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