Мосбиржа запустит торговлю иностранными акциями в валюте

Список торгуемых иностранных бумаг тоже планируется расширить.

Московская биржа намерена расширить список торгуемых иностранных бумаг, а также запустить торговлю иностранными акциями в валюте. В настоящий момент разрабатывается новая технология торгов иностранными бумагами. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации издания, чтобы выполнить эту задачу, Мосбиржа должна обеспечить дополнительную ликвидность с оригинальных рынков и соответствие котировок. Сделать это планируется через брокеров.

Информацию о том, что Мосбиржа разрабатывает технологию для биржевых торгов ценными бумагами в иностранной валюте изданию подтвердил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин. По его словам, проект могут запустить уже осенью 2021 года. Планируется, что число торгуемых бумаг увеличится до 500.

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