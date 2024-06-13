Рынок акций РФ растет более чем на 4,5% на фоне согласования встречи лидеров России и США

Договоренности между Кремлем и Белым домом повлияло на индекс РТС и индекс Мосбиржи.

Российский рынок акций ускорил рост на фоне того, что Вашингтон и Москва согласовали друг с другом договоренность об официальной рабочей встрече между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ближайшие дни. Основные индексы выросли более чем на 4,5 процентов, о чем свидетельствуют данные торгов. Согласно сведениям от 11:03 часов утра 7 августа по московоскому времени, индекс Мосбиржи увеличился на 4,12 процентов. Показатель вырос до отметки в 2 878,5 пункта. Также известно, что индекс РТС (фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России) подрос на 4,12 процентв и составил 1 130,78 пункта. К 11:12 часам утра по времени российской столицы индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 889,59 пункта (+4,52 процента), а индекс РТС составлял 1 135,14 (+4,52 процента). К 12:20 часам утра индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с 6 июня 2025 года и прибавлял более пяти процентов.

