Торбинский высказался в поддержку Трампа

Он хочет, чтобы президент США остался на своем посту.

Бывший полузащитник сборной России по футболу, а ныне тренер молодежной команды "Майами Юнайтед" в интервью агентству Sport24 рассказал об отношении к президенту США Дональду Трампу.

По его словам, Трамп дает людям реализовывать себя и развиваться в бизнесе. Торбинский не понимает, почему в адрес президента направлено очень много критики.

Пусть президентом США будет он, чем кто-то другой. Сейчас идет внутренняя клановая борьба за власть между демократами и республиканцами, но подход Трампа в управлении страной я понимаю. Дмитрий Торбинский, тренер "Майами Юнайтед"

Экс-футболист с февраля 2020 года работает в "Майами Юнайтед" тренером молодежной команды до 21 года.

Ранее Дмитрий Торбинский сравнил полицейских в России и США.

Видео: YouTube / Сборная России по футболу, The White House