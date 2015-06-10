Торбинский сравнил полицейских в России и США

С февраля 2020 года экс-футболист живет и работает в Майами.

Бывший полузащитник сборной России по футболу, а ныне тренер молодежной команды "Майами Юнайтед" в интервью агентству Sport24 рассказал, чем американская полиция отличается от российской.

Здесь больше по закону, можно не предлагать взятки полицейскому. В плане превышения полномочий всегда происходит выборочно, по-разному бывает. Могу сказать, что в США больше гуманности, законности, по правовой книжке. У меня особо проблем с полицейскими не было. Мне попадались нормальные копы: никакого штрафа мне не выписывали, хотя могли. Дмитрий Торбинский, тренер "Майами Юнайтед"

Напомним, Дмитрий Торбинский с февраля 2020 года работает в "Майами Юнайтед" тренером молодежной команды до 21 года. Последним клубом экс-полузащитника был красноярский "Енисей" в сезоне 2018/19. В составе сборной России Дмитрий Торбинский провел 30 матчей и забил два гола.

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Видео: YouTube / Сборная России по футболу, LBC