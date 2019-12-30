ЗП вырастет примерно на 3,2 процента.

Максим Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году. Министр труда и социальной защиты прогнозирует рост оплаты труда на 2,3%. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом чиновник рассказал "Российской газете".

Ожидается, что рост затронет бюджетников в экономическом секторе согласно майскому указу. Остальные категории, включая юристов, бухгалтеров,кадровиков, также получат надбавку. Она составит 3% к октябрю 2020 года, а в 2021 и 2022 годах - еще плюс 4%. Чиновник добавил, что ЗП будет соотноситься со среднемесячным доходом по региону.

Ранее Piter.tv писал о том, что Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей.

Видео: YouTube/Совет Федерации