Эксперты представили топ самых популярных ж/д направлений из Петербурга

На первом месте расположилась Москва.

Петербуржцы стали чаще отправляться на поезде в Москву, Псков и Тверь. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на данные аналитиков сервиса Туту.ру.

На четвертом месте оказался Ярославль, на пятом – Петрозаводск и Тула. Также в список популярных железнодорожных направлений попали Сортавала, Нижний Новгород, Белград и Вологда.

Также аналитики представили среднюю цену на поезд до указанных городов. Самый дорогой билет обойдется петербуржцам на поезд в Нижний Новгород, самый дешевый – в Сортавалу.

Ранее мы писали, что Петербург и Кострому с 15 декабря соединит новый двухэтажный поезд.

Фото: Piter.TV