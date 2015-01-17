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Эксперты представили топ самых популярных ж/д направлений из Петербурга
Сегодня, 15:58
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Эксперты представили топ самых популярных ж/д направлений из Петербурга

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На первом месте расположилась Москва.

Петербуржцы стали чаще отправляться на поезде в Москву, Псков и Тверь. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на данные аналитиков сервиса Туту.ру. 

На четвертом месте оказался Ярославль, на пятом – Петрозаводск и Тула. Также в список популярных железнодорожных направлений попали Сортавала, Нижний Новгород, Белград и Вологда. 

Также аналитики представили среднюю цену на поезд до указанных городов. Самый дорогой билет обойдется петербуржцам на поезд в Нижний Новгород, самый дешевый  – в Сортавалу. 

Ранее мы писали, что Петербург и Кострому с 15 декабря соединит новый двухэтажный поезд.

Фото: Piter.TV

Теги: поезд, топ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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