Топ-менеджера казначейства "Газпрома" нашли мертвым под Петербургом

Рядом с его телом лежала записка.

В элитном коттеджном поселке Ленинское под Петербургом нашли мертвым заместителя генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) "Газпрома" по корпоративной безопасности. Об этом сообщил портал 47news.

Информация о трупе 61-летнего Александра Тюлякова поступила в полицию 25 февраля. Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала записка.

Обстоятельства случившегося предстоит установить СК Ленобласти.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел младшего брата с простреленной головой в квартире на Шаумяна.

Фото: Piter.TV