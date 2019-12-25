Топ-менеджера казначейства "Газпрома" нашли мертвым под Петербургом

В элитном коттеджном поселке Ленинское под Петербургом нашли мертвым заместителя генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) "Газпрома" по корпоративной безопасности. Об этом сообщил портал 47news.
Информация о трупе 61-летнего Александра Тюлякова поступила в полицию 25 февраля. Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что мужчина покончил с собой. Рядом с его телом лежала записка.
Обстоятельства случившегося предстоит установить СК Ленобласти.
Ранее мы писали, что петербуржец нашел младшего брата с простреленной головой в квартире на Шаумяна.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все