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Петербуржец нашел младшего брата с простреленной головой в квартире на Шаумяна
Сегодня, 8:38
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец нашел младшего брата с простреленной головой в квартире на Шаумяна

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Умерший получил смертельное ранение из двуствольного ружья.

В понедельник, 21 февраля, в дежурную часть поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он заявил, что обнаружил мертвым своего младшего брата. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп 31-летнего безработного находился в квартире на проспекте Шаумяна. У мужчины была прострелена голова. Умерший получил смертельное ранение из двуствольного ружья.

Оружие нашли на месте происшествия и изъяли. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в частном доме в Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в груди.

Фото: Piter.TV

Теги: огнестрельное ранение, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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