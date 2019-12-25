Петербуржец нашел младшего брата с простреленной головой в квартире на Шаумяна

Умерший получил смертельное ранение из двуствольного ружья.

В понедельник, 21 февраля, в дежурную часть поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он заявил, что обнаружил мертвым своего младшего брата. Об этом стало известно Piter.TV.

Труп 31-летнего безработного находился в квартире на проспекте Шаумяна. У мужчины была прострелена голова. Умерший получил смертельное ранение из двуствольного ружья.

Оружие нашли на месте происшествия и изъяли. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в частном доме в Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в груди.

Фото: Piter.TV