В частном доме в Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в груди

В полицию обратился двоюродный брат умершего.

В воскресенье, 20 февраля, в дежурную часть поступило сообщение о трупе мужчины в частном доме в СНТ "Ладога" в Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился двоюродный брат умершего. Он обнаружил родственника с огнестрельным ранением в груди.

На месте преступления нашли ружье Х № 6239-63, гильзу 16 калибра, пулю, патрон. Все изъяли и направили на исследование в ЭКЦ ГУ.

Труп доставили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что во дворе Кировского района 5 часов не убирали тело мужчины.

Фото: Piter.TV