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В частном доме в Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в груди
Сегодня, 8:54
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В частном доме в Ленобласти нашли труп мужчины с огнестрельным ранением в груди

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В полицию обратился двоюродный брат умершего.

В воскресенье, 20 февраля, в дежурную часть поступило сообщение о трупе мужчины в частном доме в СНТ "Ладога" в Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился двоюродный брат умершего. Он обнаружил родственника с огнестрельным ранением в груди.

На месте преступления нашли ружье Х № 6239-63, гильзу 16 калибра, пулю, патрон. Все изъяли и направили на исследование в ЭКЦ ГУ.

Труп доставили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что во дворе Кировского района 5 часов не убирали тело мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: огнестрельное ранение, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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