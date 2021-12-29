Во дворе Кировского района 5 часов не убирали тело мужчины

Сотрудники полиции прибыли на место ЧП и накрыли тело тканью. А затем уехали.

В Кировском районе молодые люди обнаружили бездыханное тело мужчины. Горожане пожаловались, что сотрудники полиции не убирают труп со вчерашнего вечера. Свидетели рассказали, что стражи порядка и медики прибыли на место происшествия накануне, 19 февраля. Об этом сообщили на портале "Аргументы и факты Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, правоохранители накрыли труп тканью и уехали. Петербуржцы отметили, что около жилого дома, где лежит мертвый человек, находится центр детского развития. Родители не хотят вредить психике своих чад, поэтому просят полицейских увезти тело.

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Фото: Piter.tv