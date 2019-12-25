  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Топ-7 петербургских пляжей, где всегда толпы людей
Сегодня, 16:48
168
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Топ-7 петербургских пляжей, где всегда толпы людей

0 0

Петербуржцы рассказали, какие пляжи у городских водоемов пользуются повышенным спросом в жаркое время.

В Петербург вновь вернулась жара, а это значит, что горожане и гости города рванут куда-нибудь поближе к воде. Peterburg2 составил список популярных городских водоемов.

Петербуржцы рассказали, какие пляжи у городских водоемов пользуются повышенным спросом в жаркое время. Наиболее популярными стали пляж у Южной дороги на Крестовском острове (100 тысяч просмотров), пляж парка 300-летия Петербурга (67 тысяч просмотров) и пляж у Петропавловской крепости (53,5 тысяч просмотров). Также в число популярных пляжей вошли Ольгинский пруд, Орловский карьер, Безымянное и Суздальские озера.

При этом Роспотребнадзор запретил купаться во всех водоемах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: купание, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии