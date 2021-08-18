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В ЗАГСе назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге
Сегодня, 16:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ЗАГСе назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге

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Представлены самые популярные имена за последние 3 года.

Комитет по делам ЗАГС назвал топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге за последние три года.

Лидирующую позицию неизменно занимают имена Александр и София. На втором месте по популярности среди мальчиков сохраняется имя Михаил, среди девочек ранее чаще встречались имена Алиса и Мария, а теперь – Анна. Следующую позицию по популярности среди мальчиков занимает имя Максим, среди девочек – имена Алиса и Мария.

Также популярностью пользуются имена Артём, Лев и Полина.

Ранее стало известно, что в Петербурге 22.02.2022 поженятся 139 пар.

Фото: pexels

Теги: загс, имена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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