В ЗАГСе назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге

Представлены самые популярные имена за последние 3 года.

Комитет по делам ЗАГС назвал топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге за последние три года.



Лидирующую позицию неизменно занимают имена Александр и София. На втором месте по популярности среди мальчиков сохраняется имя Михаил, среди девочек ранее чаще встречались имена Алиса и Мария, а теперь – Анна. Следующую позицию по популярности среди мальчиков занимает имя Максим, среди девочек – имена Алиса и Мария.

Также популярностью пользуются имена Артём, Лев и Полина.

Ранее стало известно, что в Петербурге 22.02.2022 поженятся 139 пар.

Фото: pexels