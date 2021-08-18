В ЗАГСе назвали топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге

Комитет по делам ЗАГС назвал топ-5 самых популярных имен детей в Петербурге за последние три года.
Лидирующую позицию неизменно занимают имена Александр и София. На втором месте по популярности среди мальчиков сохраняется имя Михаил, среди девочек ранее чаще встречались имена Алиса и Мария, а теперь – Анна. Следующую позицию по популярности среди мальчиков занимает имя Максим, среди девочек – имена Алиса и Мария.
Также популярностью пользуются имена Артём, Лев и Полина.
Ранее стало известно, что в Петербурге 22.02.2022 поженятся 139 пар.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все