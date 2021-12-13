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В Петербурге 22.02.2022 поженятся 139 пар
Сегодня, 16:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 22.02.2022 поженятся 139 пар

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Красивые даты среди брачующихся по-прежнему пропитаны символизмом.

В Санкт-Петербурге 22.02.2022 ожидается 139 бракосочетаний. Об этом сообщила пресс-служба Комитет по делам ЗАГС. 

Красивые даты среди брачующихся по-прежнему пропитаны символизмом. Именно поэтому на такие дни часто стараются назначить свадьбу или какое-то другое важное мероприятие.

Однако, в Петербурге, традиционно больше всего свадеб проходят летом. За один день в ЗАГСы Петербурга подали 1504 заявления на июнь, 1935 заявлений на июль и 1553 – на август

Фото: pexels

Теги: загс, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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