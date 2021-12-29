За один день в ЗАГСы Петербурга подали 1504 заявления на июнь

Большинство молодоженов отдали предпочтение Дворцу бракосочетания №1, где в первый день приема было получено 752 заявления.

Июнь по-прежнему остается одним из самых популярных месяцев для бракосочетания. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по делам ЗАГС.



За первый день приема заявлений на регистрацию заключения брака в июне 2022 в Петербурге было принято 1504 заявления. Большинство молодоженов отдали предпочтение Дворцу бракосочетания №1, где в первый день приема было получено 752 заявления.

В связи с большим количеством пар, желающих провести регистрацию брака в летний период, во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной и во Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице организован дополнительный прием заявлений о заключении брака на вечернее время с 20:00 до 23:20.

Фото: Piter.tv (архив)