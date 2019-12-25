Топ-3 района Петербурга с самыми грязными канализациями

В списке с самым низким показателем засорения канализации оказались Фрунзенский, Колпинский и Московский районы.

В среду, 15 декабря, объявили список районов Петербурга, которые стали лидерами по количеству засоров канализации в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Так, Петроградский, Василеостровский и Центральный районы стали лидерами рейтинга. По данным "Водоканала", в 47% случаев причинами засора становилось нарушение правил пользования. Отметим, что в прошлом году процент был ниже – 32%.

Больше всего нерастворимый мусор сбрасывали в канализацию в Петроградском 65, Василеостровском 51 % и Центральном 48 % районах Петербурга. Напомним, что в прошлом году рейтинг возглавлял Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы.

В списке с самым низким показателем засорения канализации оказались Фрунзенский (11%), Колпинский и Московский районы, где похожие показатели.

Ранее "Водоканал" опубликовал "туалетный ролик" в стиле "Игры в кальмара". Акция направлена на борьбу с засорами в канализации и на формирование ответственного подхода к проблемам экологии.

Фото: Piter.tv