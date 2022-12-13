Ночью водоёмы Петербурга покрываются тонким льдом, несмотря на оттепель

В городе по-прежнему фиксируются заморозки в тёмное время суток.

Несмотря на пришедшую в Петербург весну, по ночам в городе и в соседней Ленобласти всё ещё наблюдаются заморозки. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что воздух с каждым днём прогревается всё больше, однако минувшей ночью на всей территории Ленобласти, кроме районов у Финского залива, произошло понижение температуры до отрицательной отметки. Слабый ветер, небольшая облачность и влияние антициклона приводит к заметному выхолаживанию поверхности и приземного слоя, добавил Колесов.

Также синоптик напомнил, что в ночь на 18 апреля столбики термометров в Петербурге показывали 0 градусов. В связи с этим ряд теневых участков водоёмов покрылся тонкой коркой молодого льда. В качестве примера специалист привёл Адмиралтейский канал у Новой Голландии, который замерзает уже 2 ночи подряд.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 18 апреля ожидается до +12 градусов.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.