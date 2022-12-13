В Петербурге 18 апреля ожидается до +12 градусов

Антициклон оградит регион от осадков и немного ограничит дневной прогрев.

Сегодня на погоду в Петербурге начнёт оказывать влияние новое ядро антициклона, надвигающееся с северо-запада, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Этот антициклон оградит регион от осадков и немного ограничит дневной прогрев. Температура воздуха 18 апреля в Петербурге +10…+12 градусов, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду ожидается без осадков и +12…+14 градусов.

Фото: Piter.tv