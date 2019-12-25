Тони Шуньич забил первый гол в ворота "Зенита"

Футболист открыл счет на 40 минуте.

На 15-ой минуте матча "Зенит" – "Динамо" петербургская команда провела замену Себастьяна Дриусси на Андрея Мостового. На 39-ой минуте Вячеслав Караваев получил желтую карточку, а минутой позже футболист "Динамо" забил Тони Шуньич с паса Себастьяна Шиманьски забил первый гол.

На 70-минуте сине-бело-голубые провели две замены: Артема Дзюбу заменил Юрий Жирков, а Магомеда Оздоева – Эмилиано Ригони. Игрок "Динамо" Дмитрий Скопинцев на 71 минуте получил желтую карточку, а на 75 – красную.

К матчу добавили 7 дополнительных минут.

Ранее мы писали, что стал известен состав "Зенита" на матч с "Динамо".

Фото: Piter.TV