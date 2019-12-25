Стал известен состав "Зенита" на матч с "Динамо"

В запасе вратарей – Одоевский и Васютин.

В среду, 26 августа, в Москве стартует матч 4-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Динамо". Объявлены составы команд.

В воротах у "Зенита" – Михаил Кержаков. В группе защиты – Дуглас Сантос, Даниил Круговой, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос и Деян Ловрен, Магомед Оздоев.

В группе атаки – Сердар Азмун, Малком, Себастьян Дриусси и капитан команды Артем Дзюба.

В запасе – вратари Одоевский и Васютин, Ригони, Мостовой, Жирков, Сутормин, Ерохин, Терентьев, Прохин, Шамкин, Круговой,

Матч начнется в 20:45 на стадионе "Динамо".

Ранее мы писали, что СКА обыграл "Куньлунь" на турнире Пучкова в Петербурге.

Фото: Piter.tv