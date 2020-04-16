Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи готовы встретиться на ринге 9 мая

Их встреча должна пройти в рамках турнира UFC 249.

Журналист телеканала ESPN Бретт Окамото в своем Twitter-аккаунте сообщил новые подробности о турнире UFC 249, в рамках которого должен состояться бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. По слухам, встреча американских бойцов состоится 9 мая.

Тони Фергюсон согласился на бой с Джастином Гэтжи 9 мая, если турнир действительно состоится. Бретт Окамото, журналист ESPN

Напомним, вместо Джастина Гэтжи на турнире должен был выступить чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. 1 апреля российский боец выложил пост, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео: YouTube / UFC Russia