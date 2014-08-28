В Томске задержан дважды напавший на почтальонов житель посёлка Зональная Станция

Мужчина признался в преступлениях.

Российские правоохранительные органы по Томской области задержали мужчину, который дважды нападал на почтальонов. Злоумышленником оказался житель из посёлка Зональная Станция. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. За помощью в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что стала жертвой преступления, произошедшего в подъезде одного из домов на улице Мокрушина. Неизвестный вырвал из её рук сумку, с предназначенными для выплаты пенсий денежными средствами в сумме порядка 600 тысяч рублей..

Был задержан правоохранителями по месту своего проживания. В ходе обыска его жилища обнаружена и изъята часть из похищенной суммы – 400 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что заранее готовился к преступлению. Для этого злоумышленник отследил маршрут передвижения почтальона и выяснил у доверчивых пенсионерок, которые собираются около подъезда, в какие именно часы и дни приходит сотрудник почты. К моменту задержания порядка 200 тысяч похищенных рублей грабитель потратил на личные нужды. Позже оперативники установили, что летом 2020 года в подъезде дома на улице Федора Лыткина в городе Томске мужчина напал на другую женщину-почтальона. Тогда он нанёс жертве несколько ударов деревянным предметом, а затем вырвал из её рук сумку с пенсиями. В тот криминальный эпизод фигурант расследования обогатился на сумму,т превышающую 260 тысяч рублей.

Пострадавшая попыталась догнать налётчика, однако тот распылил ей в глаза содержимое перцового баллончика, а затем уехал с места преступления на велосипеде. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время задержанный рецидивист стал фигурантом двух уголовных дел по статьям 161 и 162 УК РФ. Мужчина отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа