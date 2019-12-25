Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Фотография из морга разошлась по социальным сетям накануне.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу регионального департамента здравоохранения из-за опубликованной фотографии из местного морга, на которой были якобы запечатлены умершие от коронавируса люди.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фотография из морга разошлась по социальным сетям накануне. Она стала поводом для публикации материалов в СМИ. Оперативный штаб по COVID-19 заявил, что фотографии не соответствуют действительности, так как в мешках была ветошь. Фото с телом человека на полу же было сделано в другом месте и в другое время, сообщили в штабе.

Для проверки инцидента создана специальная комиссия, которая скоро закончит работу.

Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

Главу депздрава, по его словам, он уволил за организационный бардак на важном объекте и отсутствие надлежащего контроля. Жвачкин отметил, что появление посторонних в морге и фотосъёмка там недопустимы.

Ранее мы писали, что суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала.