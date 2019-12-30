Томские врачи без операции спасли малыша, который проглотил 31 магнитных шариков

Родители быстро обратились за помощью к медикам, что помогло избежать тяжелых последствий для 3-летнего ребенка.

Томские медики без операции извлекли из желудка 3-летнего мальчика 31 детальку магнитного конструктора.

ТАСС сообщает, что родители 3-летнего мальчика обратились за помощью к медикам из-за болей в животе у их ребенка. Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. Родители своевременно обратились за помощью, что помогло избежать тяжелых операций и непоправимых последствий для здоровья малыша.

Магнитные шарики были деталями магнитного конструктора. Сила их притяжения велика, маленькие дети не могут их разлепить руками и разрывают цепочку зубами. Если такие шарики попадают в кишечник, то стенки кишечника слипаются "намертво".

Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями. Как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, я бы запретил продажу таких игрушек Андрей Караваев, главврач больницы скорой медицинской помощи №2

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Фото: Piter.TV