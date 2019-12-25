В Твери врачи спасли женщину со 100% поражением легких коронавирусом

Пациентку удалось спасти благодаря методике экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

В Твери медикам удалось спасти женщину со 100-процентным поражением легких.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что медикам областной больницы удалось спасти пациентку, у которой было 100% поражение легких из-за осложнения коронавирусной инфекции. Сейчас женщина идет на поправку и в удовлетворительном состоянии.

Женщина была в очень тяжелом состоянии, она была спасена благодаря ЭКМО (методика экстракорпоральной мембранной оксигенации). ЭКМО - аппарат, который насыщает кровь кислородом. Аппарат ЭКМО работает за легкие и сердце больного: кровь человека выкачивается из организма, насыщается кислородом и очищается от углекислого газа с помощью искусственного легкого. Затем очищенная кровь нагревается и возвращается в организм.

Раньше тяжелых больных, которым требовалось ЭКМО, направляли в Москву или Санкт-Петербург. Весной, на деньги выделенные государством для борьбы с коронавирусом, был приобретен такой аппарат. Медики прошли соответствующее обучение.

Спасение этой пациентки - это огромная работа целой команды специалистов: реаниматологов, пульмонологов, эндоскопистов. Отдельное спасибо я хотел бы сказать среднему и младшему медицинскому персоналу, которые обеспечивали уход за тяжелой пациенткой на высочайшем уровне. Если бы не они, то говорить о благоприятном исходе в лечении не пришлось бы. Только за счет командной работы удается спасать подобных пациентов. Максим Петрушин, руководитель службы анестезиологии и реанимации областной клинической больницы

Для справки:

ЭКМО применяют при вирусных пневмониях, отравлении продуктами горения, тяжелой сердечной недостаточности, при пересадке сердца и легких. Аппарат ЭКМО позволяет поддерживать жизнедеятельность человека в течение нескольких недель.

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Фото: BAZA