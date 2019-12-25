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В Свердловской области за сутки выписали сразу 444 человека, переболевших COVID-19
Сегодня, 11:00
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В Свердловской области за сутки выписали сразу 444 человека, переболевших COVID-19

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На утро 23 июля это самый высокий показатель по стране.

В Свердловской области за сутки выписали по выздоровлению 444 пациента, переболевших коронавирусной инфекцией.

ИКЦ сообщает, что утром 23 июля в Свердловской области выписали 444 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель на сегодня по России. Следом идут Красноярский край (394 выписанных), и Алтайский край,  там выздоровели 334 человека.

На утро 23 июля в Свердловской области подтверждено 249новых  случаев, второе место по России после Москвы. Скончалось за сутки в регионе 3 человека.

Сегодня ранее: Данные по регионам на 23 июля

Фото: pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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