Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего занесло "Назад в будущее"

Нет, актеры не снялись в ремейке классической трилогии, здесь постаралась нейросеть.

В сети появилось видео, на котором исполнители ролей Железного Человека и Человека-паука из фильмов по комиксам Marvel снова снялись вместе. Роберт Дауни-младший и Том Холланд стали героями фильма "Назад в будущее". Ролик разместил YouTube-пользователь EZRyderX47, видео стало популярно на сервиса Reddit.

Однако актеры не играли в продолжении или ремейке классической трилогии, их лица заменила нейросеть вместо оригинальных Кристофера Ллойда и Майкла Дж. Фокса, сыгравших в серии фильмов Роберта Земекиса. Пользователи соцсетей положительно оценили опубликованный ролик, восхитившись возможностями нейросетей.

Ранее мы делали обзор роликов в стилистике Deepfake, размещенных на просторах Сети. Самым популярным актером у монтажеров стал Киану Ривз.

Видео: YouTube / EZRyderX47