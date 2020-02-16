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Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего занесло "Назад в будущее"

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Нет, актеры не снялись в ремейке классической трилогии, здесь постаралась нейросеть.

В сети появилось видео, на котором исполнители ролей Железного Человека и Человека-паука из фильмов по комиксам Marvel снова снялись вместе. Роберт Дауни-младший и Том Холланд стали героями фильма "Назад в будущее". Ролик разместил YouTube-пользователь EZRyderX47, видео стало популярно на сервиса Reddit. 

Однако актеры не играли в продолжении или ремейке классической трилогии, их лица заменила нейросеть вместо оригинальных Кристофера Ллойда и Майкла Дж. Фокса, сыгравших в серии фильмов Роберта Земекиса. Пользователи соцсетей положительно оценили опубликованный ролик, восхитившись возможностями нейросетей.

Ранее мы делали обзор роликов в стилистике Deepfake, размещенных на просторах Сети. Самым популярным актером у монтажеров стал Киану Ривз.

Видео: YouTube / EZRyderX47

Теги: deepfake, видео, дипфейк, монтаж, нейросети
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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