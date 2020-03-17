Тома Хэнкса и с женой, переболевших COVID-19, выписали из больницы

Звездная пара остается на карантине в Австралии.

Тома Хэнкса с супругой вылечили от коронавируса в Австралии.

Ранее Piter.TV рассказывал, что известный Голливудский актер Том Хэнкс вместе со своей женой заразились коронавирусом COVID-19 и проходят лечение в Австралии. Пара прилетела в Австралию для съемок фильма, но подхватили вирус. Они были помещены в больницу в Австралии и проходили там лечение. В своем аккаунте в Instagram актер сообщал подписчикам о своих симптомах, а также призывал беречь свое здоровье.

Сегодня стало известно, что звездная пара успешно прошла лечение и выписана из больницы. ТАСС со ссылкой на издание The Hollywood Reporter сообщает, что Том Хэнкс с женой прошли лечение и выздоровели. Сейчас они находятся в Австралии на карантине в арендованном доме.

Видео: YouTube/extratv, New You Media, TNT, Greece 2021