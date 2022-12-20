Актер выполнил его несколько десятков раз.

Актер Том Круз показал самый опасный трюк для фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата". Ролик опубликовали на YouTube-канале Paramount Pictures.

Круз выполнил прыжок с огромного трамплина в пропасть на мотоцикле. Сообщается, что актер выполнил его несколько десятков раз. Съемки проходили в Норвегии. Трамплин возводили в течение нескольких месяцев.

Отметим, что седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" выйдет в двух частях. Премьера первого фильма состоится в июле 2023 года.

Ранее Том Круз обратился к фанатам во время прыжка из самолета.

Видео: YouTube / Paramount Pictures