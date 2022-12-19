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Том Круз обратился к фанатам во время прыжка из самолета

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Актер поблагодарил всех, кто посмотрел в кинотеатрах фильм "Топ Ган: Мэверик".

Актер Том Круз обратился к фанатам во время прыжка из самолета на съемках фильма "Миссия невыполнима. Смертельная расплата". Видеоролик опубликовали на YouTube-канале Paramount Pictures.

Перед прыжком Круз поблагодарил всех, кто посмотрел в кинотеатрах фильм "Топ Ган: Мэверик", вышедший в 2022 году. Он также поблагодарил зрителей за то, что позволил их развлечь.

Это настоящая честь всей жизни. Мне очень повезло. Пусть ваши праздничные дни пройдут благополучно и счастливо. Увидимся в кино.

Том Круз, актер

Ранее мы сообщали, что вышел полноценный трейлер фильма "Оппенгеймер".

Видео: YouTube / Paramount Pictures

Теги: обращение, прыжок, том круз
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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