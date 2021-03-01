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Вчера, 20:36
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nastya960
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Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы

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По словам депутата, в случае выхода из Совета Европы РФ может создать собственные правозащитные механизмы.

России нужно быть готовой к выходу из Совета Европы в случае инициирования организацией трехстороннего механизма мониторинга в отношении РФ. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

По словам депутата, в случае выхода из Совета Европы РФ может создать собственные правозащитные механизмы.

Толстой отметил, что при отсутствии союзников для создания ЕСПЧ можно создать дополнительный механизм контроля внутри правовой системы России. При этом парламентарий подчеркнул, что решение касательно внешней политики будет принимать президент России Владимир Путин.

Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы.

Видео: Youtube/Совет Федерации

Теги: пасе, петр толстой, совет европы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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