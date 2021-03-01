Причина, по его словам, не только в том, что большинство в Совете составляют страны из НАТО или Евросоюза.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой оценил возможность объединительной повестки с Советом Европы в ближайшие 10 лет. Заявление он сделал в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".

Я, честно говоря, никакой объединительной повестки не предвижу в ближайшие 10. Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы

Причина, по его словам, не только в том, что большинство в Совете составляют страны из НАТО или Евросоюза. Толстой полагает, что российские парламентарии не до конца осознают интересы России во внешней политике.

Ранее в МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы.