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Только Клишас воздержался при голосовании в СФ по закону о повышении призывного возраста

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Документ одобрен сенаторами.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас стал единственным сенатором, который воздержался при голосовании в верхней палате парламента страны по закону об увеличении призывного возраста срочной службы до 30 лет. Таким образом документ был одобрен на пленарном заседании в весенней сессии от 28 июля. При этом нижняя граница призывного возраста осталась на отметке в 18 лет.

Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста - 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть.

Андрей Клишас для ТАСС

Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: андрей клишас, армия, призыв, призывной возраст, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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