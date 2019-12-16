Только 2 из 10 образцов кильки в томате соответствуют ГОСТу в Петербурге

80% образцов не соответствуют основным характеристикам.

Во вторник, 18 августа, эксперты общественной организации потребителей "Общественный контроль" сообщили результаты проверки кильки в томате из консервных банок.

Всего было представлено 10 образцов. Специалисты должны были установить, соответствуют ли они ГОСТу. В ходе проверки было выяснено, что 80% из отобранных образцов не соответствуют основным характеристикам для данного продукта. Какие именно продукты рассматривались, не уточняется.

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