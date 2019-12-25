Посетителей ТРК "Балкания NOVA" эвакуировали

Вечером во вторник, 18 августа, петербуржцы поделились фото, на котором запечатлены эвакуированные посетители ТРК "Балкания NOVA".
Эвакуация произошла около семи часов вечера, однако точные причины и обстоятельства пока неизвестны. Подробности произошедшего устанавливаются. В комментариях петербуржцы были удивлены, что на фото многие люди в масках.
Ранее мы писали, что злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге.
Фото: vk.com/spb_today
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