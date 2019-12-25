Посетителей ТРК "Балкания NOVA" эвакуировали

Причины эвакуации до сих пор неизвестны.

Вечером во вторник, 18 августа, петербуржцы поделились фото, на котором запечатлены эвакуированные посетители ТРК "Балкания NOVA".

Эвакуация произошла около семи часов вечера, однако точные причины и обстоятельства пока неизвестны. Подробности произошедшего устанавливаются. В комментариях петербуржцы были удивлены, что на фото многие люди в масках.

Ранее мы писали, что злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today