  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посетителей ТРК "Балкания NOVA" эвакуировали
Сегодня, 22:30
76
smirenny

Посетителей ТРК "Балкания NOVA" эвакуировали

0 0

Причины эвакуации до сих пор неизвестны.

Вечером во вторник, 18 августа, петербуржцы поделились фото, на котором запечатлены эвакуированные посетители ТРК "Балкания NOVA".

Эвакуация произошла около семи часов вечера, однако точные причины и обстоятельства пока неизвестны. Подробности произошедшего устанавливаются. В комментариях петербуржцы были удивлены, что на фото многие люди в масках. 

Ранее мы писали, что злоумышленники сообщили о заминировании судов и ветки метрополитена в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: эвакуация трц
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии