Толчок в петербургском метро отправил рабочего смены за решетку

Минутная вспышка ярости в метро превратила обычную поездку в уголовную драму.

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о хулиганстве, произошедшем на станции метро Садовая. Мужчина признан виновным в том, что умышленно вытолкнул бегущего ему навстречу незнакомца, в результате чего тот получил травмы средней тяжести.

По данным Объединенной пресс-службы судов, утром 7 сентября 2023 года подсудимый возвращался домой после ночной смены. Увидев на перроне мужчину, который быстро двигался в его сторону, он неожиданно разозлился. Вместо того чтобы уступить дорогу, он ускорил шаг и, поравнявшись, толкнул встречного плечом в грудь. В пресс-службе отметили: "Действие носило очевидный умышленный характер".

Потерпевший упал на спину и получил повреждения средней степени тяжести. После происшествия подсудимый покинул станцию и попытался скрыться, однако позже был установлен.

Суд квалифицировал его действия как хулиганство с причинением вреда здоровью средней тяжести. С учетом частичного признания вины мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с направлением в колонию-поселение.

Фото: Piter.TV