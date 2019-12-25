Токсиколог назвал дозу алкоголя в организме Навального после госпитализации

Эксперт рассказал о показателях пациента в омской больнице.

Токсиколог назвал дозу алкоголя в организме Алексея Навального после госпитализации. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на специалиста Сибирского федерального округа Александра Сабаева. Эксперт уточнил, что при госпитализации пациента омские медики нашли в его организме 0,2 промилле алкоголя. Однако в крови алкоголя не было зафиксировано. По словам медика, это говорит о том, что спирт находился уже в стадии элиминации (выведения). Названную дозу можно считать точной, так как ее вычислил компьютер.

По словам Сабаева. Алексей Навальный употреблял спиртное за шесть-восемь часов до произошедшего с ним в самолете. Токсиколог не стал исключать того, что внутренний ацетон также мог быть следствием распада алкоголя.

Глава МИД Дании анонсировал санкции против РФ из-за Навального.

Фото: Instagram/navalny.