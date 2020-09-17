Токсиколог НИИ Джанелидзе: "Каждым грибом можно отравиться по-разному"

Самолечением в таком случае заниматься не стоит.

Ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, доктор медицинских наук Сергей Глушков рассказал "Петербургскому Дневнику", что в среднем в год в центр поступает около десяти пациентов с признаками отравления грибами. Бывают и летальные исходы.

Доктор медицинских наук отметил, что большое значение имеет, каким грибом человек отравился и какой сам человек – молодой/ пожилой, есть заболевания, злоупотребляет ли алкоголем.

Имеет значение, каким именно токсином произошло отравление. Тропность (биологическая привязанность к определенным системам, тканям, клеткам) токсина к разным органам разная. Может быть токсическое воздействие не только на печень, но и на другие органы, которые утяжеляют состояние больного. Сергей Глушков

Тяжелее всего отравления переносят дети, но и у взрослых бывает сильная интоксикация. При отравлении нужно как можно скорее обратиться к врачу, самолечение в данном случае может быть бесполезно. Некоторые после отравления пьют много жидкости и вызывают рвоту, а вместо рвоты начинается кровотечение из варикозных вен пищевода.

Даже если скорой ехать час-полтора куда-то за город — это не критически упущенное время. А вот многие вещи, которые люди пытаются делать, доставят больший вред, чем небольшое промедление. Сергей Глушков

Также к сомнительным способам самолечения относится – употребление раствора марганцовки. А вот выпить активированный уголь во время ожидания скорой можно.

По мнению специалистов, главное правило грибника — не брать незнакомые грибы, какими бы красивыми они ни выглядели. И не стоит покупать консервированные грибы не заводского производства и домашние заготовки у незнакомых людей.

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