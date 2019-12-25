В Ленобласти грибников предупреждают о геморрагической лихорадке

За первое полугодие 2020 года вирусом заразились десять человек.

Стало известно, что в 2019 году от хантавируса, а если точнее — от геморрагической лихорадки, скончалось около 70 петербуржцев. За первое полугодие 2020 года вирусом заразились десять пациентов. Профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил "Невским Новостям", почему в группу риска прежде всего попадают грибники и собиратели ягод.

Эксперт пояснил, что чаще всего лихорадка связана с мышами и возникает во время сельскохозяйственных работ, связанных с сеном. Экскременты инфицированных этим вирусом мышей высыхают, и от этого возникает аэрозоль.

Грибникам это менее грозит, но исключить ничего нельзя, потому что на природе где-то присели, что-то потрогали. Александр Чепурнов

При этом хантавирус не передается от человека к человеку. И профессор удивляется, почему вокруг этого вируса такой шум. Чтобы не заразиться этой лихорадкой, нужно просто исключить контакты с инфицированными животными.

Вообще сложно представить ситуацию, при которой человек в здравом уме в лесу "начнет убирать у себя с дороги умершую землеройку". Александр Чепурнов

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