В Ленобласти грибников предупреждают о геморрагической лихорадке

Стало известно, что в 2019 году от хантавируса, а если точнее — от геморрагической лихорадки, скончалось около 70 петербуржцев. За первое полугодие 2020 года вирусом заразились десять пациентов. Профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил "Невским Новостям", почему в группу риска прежде всего попадают грибники и собиратели ягод.
Эксперт пояснил, что чаще всего лихорадка связана с мышами и возникает во время сельскохозяйственных работ, связанных с сеном. Экскременты инфицированных этим вирусом мышей высыхают, и от этого возникает аэрозоль.
Грибникам это менее грозит, но исключить ничего нельзя, потому что на природе где-то присели, что-то потрогали.
Александр Чепурнов
При этом хантавирус не передается от человека к человеку. И профессор удивляется, почему вокруг этого вируса такой шум. Чтобы не заразиться этой лихорадкой, нужно просто исключить контакты с инфицированными животными.
Вообще сложно представить ситуацию, при которой человек в здравом уме в лесу "начнет убирать у себя с дороги умершую землеройку".
Александр Чепурнов
Фото: pixabay
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