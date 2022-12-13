Токио требует освобождения арестованного в Китае японца

Хирокадзу Мацуно не стал раскрывать имя мужчины, который стал фигурантом дела в КНР.

Японское правительство требует освобождения своего гражданина, арестованного на территории Китая. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь местного кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Чиновник не стал называть имя фигуранта расследования.

Мы требуем от китайских властей скорейшего освобождения нашего соотечественника. Правительство также принимает меры, чтобы организовать с ним встречу. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что в воскресенье 26 марта японский телеканал NHK сообщил о том что речь идет об одном из руководителей крупной японской фармацевтической компании Astellas. В СМИ добавили, что китайские власти проинформировали коллег из Токио только о самом факте произведенного в Пекине ареста. Они не стали говорить о конкретных причинах заключения японца под стражу. В КНР после ужесточения в 2014 году законодательства о пресечении шпионажа граждан Японии задерживали по меньшей мере 16 раз.

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