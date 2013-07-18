Токаев приехал в Москву на переговоры с Путиным

Два президента завтра в режиме видео-конференц-связи примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл Россию. В понедельник, 28 ноября, он будет участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

Лидер Казахстана отправился во вторую рабочую зарубежную поездку после вступления в должность главы государства. 23 ноября он совершил визит в Ереван, где принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Два президента завтра в режиме видео-конференц-связи примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Ранее на Piter.tv: Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана.

Фото: YouTube / KAZINFORM