Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана

Президент рассказал о внешней политике страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии приоритетом для Казахстана. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках торжественной инаугурации в Доме Независимости. Политик добавил, что республика продолжит свой путь в осуществлении сбалансированной и конструктивной внешней политики, которая будет направлена на обеспечение и защиту национальных интересов.

В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами, с партнерами по интеграционным объединениям. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава государства подчеркнул, что Казахстан приложит все необходимые усилия для того, чтобы развить многогранное сотрудничества с американской стороной, Евросоюзом, Закавказьем, Ближнем Востоком и Азией, а также с любыми другими заинтересованными странами.

Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы.

Фото и видео: YouTube / KTK TV