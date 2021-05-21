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Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана

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Президент рассказал о внешней политике страны.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии приоритетом для Казахстана. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках торжественной инаугурации в Доме Независимости. Политик добавил, что республика продолжит свой путь в осуществлении сбалансированной и конструктивной внешней политики, которая будет направлена на обеспечение и защиту национальных интересов.

В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами, с партнерами по интеграционным объединениям.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Глава государства подчеркнул, что Казахстан приложит все необходимые усилия для того, чтобы  развить многогранное сотрудничества с американской стороной, Евросоюзом, Закавказьем, Ближнем Востоком и Азией, а также с любыми другими заинтересованными странами.

Токаев пообещал довести до конца начатые в Казахстане реформы.

Фото и видео: YouTube / KTK TV

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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