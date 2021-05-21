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Токаев подпишет указ о назначении очередных выборов депутатов Сената

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Президент страны рассказал о новом электоральном цикле.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии инаугурации в качестве главы государства объявил нации о том, что планирует 26 ноября подписать указ о назначении очередных выборов в местный Сенат (Верхнюю палату парламента). Он напомнил о том, что страна продолжает планомерный процесс по политической модернизации власти в республике.

Очередные выборы верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Политик напомнил о том, что в государственном строительстве власть будет четко следовать формуле "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Касым-Жомарт Токаев считает, что президентские выборы запустили перезагрузку основных государственных властных институтов и электорального цикла.

Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана.

Фото и видео: YouTube / KTK TV

Теги: депутаты, казахстан, касым-жомарт токаев, президентские выборы, сенат
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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