Токаев: Казахстан не нарушает санкции в отношении России

Все договоренности на тему экономического сотрудничества Москвы и Нур-Султана остаются в силе.

Казахстан не нарушает западные санкции в отношении России. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава государства отметил, что власти получают уведомления о том, что в случае нарушения антироссийских санкций со стороны Запада могут последовать "вторичные" санкции. По словам Токаева, эти ограничения могут задеть экономику Казахстана. При этом все договоренности на тему экономического сотрудничества Москвы и Нур-Султана остаются в силе.

Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

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